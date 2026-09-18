Путин наградил Сергея Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки, народного артиста России Сергея Ролдугина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Награду Ролдугину присудили за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Также Путин присвоил актрисе театра и кино Ольге Будиной почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Награду артистке присудили за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Будина работает телеведущей и является лауреатом Государственной премии РФ. Широкую известность ей принесли роли в сериале "Граница. Таежный роман" и фильмах "Идиот" и "Романовы. Венценосная семья".

Ранее Михаил Шуфутинский официально стал народным артистом России, соответствующий указ Путин подписал 3 сентября. В этот же день продюсер Юрий Аксюта получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а телеведущая Арина Шарапова была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Также звание заслуженного артиста РФ получил актер Александр Лушин, который является артистом Александринского театра.

