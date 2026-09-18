В Москве сторонника "Легиона "Свобода России" оштрафовали на 500 тыс рублей

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 50-летнему жителю Москвы за поддержку украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что москвич поддерживал террористическую организацию и размещал в Сети комментарии с оправданием ее деятельности, а также побуждал других "убивать представителей российской власти". Мужчину обвиняли по статье 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности").

Вину он признал, пояснив, что оставлял комментарии в эмоциональном порыве. В итоге суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Волгоградской области задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в совершении теракта. По данным следствия, ночью подросток по указанию неизвестного куратора поджег служебную машину полиции, припаркованную на территории отдела в городе Волжском. После этого он скрылся, однако правоохранителям удалось оперативно его задержать.

