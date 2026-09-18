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18 сентября, 17:37

Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк рассказала об идеальном для нее мужчине

Фото: ТАСС/Zuma/Andrea Raffin

Модель Ирина Шейк описала идеального мужчину, указав, что в настоящий момент не состоит в отношениях. Ее слова приводит арабская версия журнала Vogue.

Как отметила знаменитость, она верит в любовь и надеется встретить достойного человека. По словам модели, она часто вспоминает шутки своей матери Ольги, которая считает, что из-за тяги дочери к домоседству и застенчивости ее партнером может стать и электрик.

"Я сказала ей: "Знаешь что, если он будет замечательным человеком, я его возьму!" Если найдется парень, который принесет в мою жизнь любовь и покой, мы будем с ним вместе", – добавила Шейк.

Ранее модель заметили в ресторане в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, вместе с атакующим защитником клуба НБА "Финикс Санз" Девином Букером. СМИ отметили, что пара мило общалась за столиком. Баскетболиста запечатлели на выходе из заведения, а сама Шейк покинула ресторан через черный ход.

Шейк 5 лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, пара рассталась в 2015 году. Сразу после этого у модели завязались отношения с актером и режиссером Брэдли Купером. Они были вместе до 2019 года, в их союзе родилась дочь Лея.

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