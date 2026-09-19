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02:26

Политика

Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над Гренландией по безопасности

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Данией по Гренландии предполагается бессрочным и что сейчас ведется работа над соответствующими гарантиями от Копенгагена. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, по его поручению американская сторона работает с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США всегда будут иметь возможность делать все необходимое в Гренландии в целях безопасности и защиты как самого острова, так и Соединенных Штатов.

Кроме того, американский лидер объявил, что США и Дания договорились об американском контроле над Гренландией в сфере безопасности. По его утверждению, это не будет стоить США ничего, но при этом решит все имевшиеся у Вашингтона обеспокоенности.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

При этом премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

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