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18 сентября, 21:40

Политика

Путин призвал Запад жить дружно

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин призвал Запад жить дружно, отметив, что в противном случае Москве "придется отвечать". Об этом президент России заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии.

По его словам, внешних угроз меньше не становится. При этом Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству.

"НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией", – сказал он.

В связи с этим глава государства предложил участникам заседания обсудить новую госпрограмму вооружений и программу развития оборонно-промышленного комплекса. Они, отметил Путин, станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружения и техники для оснащения армии и других силовых структур.

"Чтобы они были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы", – подчеркнул президент.

Он добавил, что российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) являются самыми современно оснащенными в мире – 92% современности. Кроме того, обновленная госпрограмма вооружений в числе приоритетов выделяет ядерную триаду. Этот компонент по-прежнему остается гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна найдет возможности для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности. Он напомнил, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы защищать национальные интересы.

Дипломат также отметил, что государство не станет возвращаться к отношениям с Европой, которые были в 90-е годы. По его словам, если какая-либо европейская страна захочет возобновить диалог, Москва сначала выслушает ее предложения.

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