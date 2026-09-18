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18 сентября, 23:56

Политика

Камболов лидирует на выборах в Южной Осетии после обработки 40% протоколов

Фото: РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов лидирует на региональных президентских выборах, набирая 88,4% голосов. Об этом ТАСС сообщила глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.

По ее словам, по состоянию на 23:00 по московскому времени обработаны 40% протоколов участковых избирательных комиссий – данные с 30 из 75 избирательных участков. Гагиева отметила высокую гражданскую активность избирателей.

Согласно предварительным результатам, Камболов на данный момент набирает 4 407 голосов. Мурат Валиев получает 4,3% (211 голосов), Казбек Кодоев – 1,1% (57 голосов), Зураб Кокоев – 1,0% (53 голоса). Против всех кандидатов проголосовали 2,9% избирателей (167 человек).

Глава ЦИК пояснила, что в первую очередь поступили данные с участков с небольшой численностью избирателей. Для обработки данных с более крупных участков комиссиям требуется время. Окончательные результаты будут установлены после обработки 100% голосов.

Ранее стало известно, что участие в выборах в Москве 18 сентября приняли уже 2,27 миллиона избирателей. При этом в электронном голосовании – онлайн или при помощи терминалов на избирательных участках – участвовали почти 2,1 миллиона человек. Также отмечается, что жалоб в Мосгоризбирком не поступало.

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