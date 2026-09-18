Путин заявил, что украинский режим пытается помешать проведению выборов в России

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Украинский режим пытается помешать проведению выборов в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По его словам, "украинская верхушка" не спешит проводить свои выборы. Власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти, продолжать создавать условия для ограбления своего народа и набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе из Европы.

Президент подчеркнул, что сегодняшний режим на Украине не может защищать демократию, поскольку сам выродился в диктатуру. Он также отметил, что киевский режим насквозь коррумпирован.

"Этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато", – заявил российский лидер.

Представители киевского режима предлагают возобновить переговоры, но делают все для того, чтобы ни мира, ни переговоров не было, добавил глава государства.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

Свой голос уже отдали Путин, Сергей Собянин, глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и многие другие.