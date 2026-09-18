Путин дистанционно проголосовал на выборах

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин принял участие в Едином дне голосования в дистанционном режиме. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как президент в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор.

Последние несколько лет глава государства предпочитает пользоваться электронным способом волеизъявления. Ранее он в онлайн-режиме голосовал на президентских выборах и на выборах в Мосгордуму. До этого он также дистанционно принимал участие в осеннем Едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы.

Ранее в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. На избирательный участок решили прийти спикер ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Голосование на выборах в ГД и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве для голосования доступны 1 443 избирательных участка.

