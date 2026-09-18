Первый вице-премьер Мантуров проголосовал на избирательном участке в Москве

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Первый вице-премьер России Денис Мантуров вместе с женой, главным внештатным специалистом пластическим хирургом Минздрава РФ Натальей Мантуровой приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщило правительство РФ.

Отдать свои голоса за кандидатов Мантуровы прошли на избирательный участок в московской "Романовской школе" по адресу Средний Кондратьевский переулок, дом 8а.

Ранее свой голос на избирательном участке отдали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, принял участие в электронном голосовании.

Выборы депутатов IX созыва и совмещенные с ними кампании начались по всей России 18 сентября и завершатся 20-го. В Москве открыто 1 443 избирательных участка. Проголосовать москвичи могут с помощью бумажного бюллетеня, терминалов и онлайн.

