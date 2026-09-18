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18 сентября, 12:09

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Инфекционист Мухина: клавиатура является основным рассадником бактерий в офисе

Инфекционист назвала основные рассадники бактерий в офисе

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Клавиатура, стационарные телефоны, дверные ручки, кнопки лифтов, посуда на кухне и системы кондиционирования – основные рассадники бактерий в офисе. Об этом изданию "Абзац" заявила инфекционист Марият Мухина.

Врач пояснила, что компьютерные аксессуары чаще всего становятся средой для размножения микроорганизмов. Люди едят и пьют рядом с ними, поэтому на клавиатуре, мыши и ковриках оседают крошки, частицы кожи и следы косметики. При касании на устройства попадают бактерии с рук, и со временем на таких поверхностях образуется биопленка, состоящая из кокков.

"Также опасны в офисе все стационарные и личные телефоны. На их поверхности накапливаются капельки слюны, частицы кожи, а также микробы из карманов или сумок. Сумка в этом случае служит отдельной камерой для размножения с высокой влажностью и температурой. Аналогично происходит и с дверными ручками, поручнями, кнопками лифтов", – сказала специалист.

Она подчеркнула, что кондиционеры и увлажнители воздуха создают подходящие условия для размножения специфических микроорганизмов. На загрязненных фильтрах появляются плесневые грибы и легионелла, которые потоком воздуха разносятся по всему офису и могут вызывать инфекции, добавила Мухина.

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