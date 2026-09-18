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18 сентября, 20:04

Происшествия

Устроившего ужин в движущемся фургоне мужчину привлекли к ответственности в Чебоксарах

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция ЧУВАШИИ"

Правоохранители в Чебоксарах привлекли к административной ответственности мужчину, устроившего романтический ужин в движущемся по городу фургоне. Об этом сообщила Госавтоинспекция Чувашии в MAX.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором молодая пара решила поужинать в фургоне, который ехал по центру Чебоксар с "приличной скоростью".

Личность мужчины, который, по данным правоохранителей, был "режиссером и по совместительству актером в главной роли", установили. Ему вручили протокол за нарушение обязанностей пассажира (пункт 5.2 ПДД).

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/egor_dirk

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