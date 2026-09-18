18 сентября, 21:08Общество
Туман с видимостью 200–700 метров накроет Москву
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Туман с видимостью 200–700 метров ожидается местами в Москве в ночь на 19 сентября и утром. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В ГУ МЧС по Москве, в свою очередь, посоветовали пешеходам носить на одежде светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу.
В предстоящие выходные, 19–20 сентября, осадков в Москве не предвидится. Днем в эти дни температура воздуха поднимется до 20 градусов. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, без заморозков.
Однако 21 сентября в Москву придет более ярко выраженный фронт, который принесет продолжительные дожди – от небольших до умеренных.
Воздух в Москве 19 сентября прогреется до 18–19 градусов