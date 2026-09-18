Порывистый ветер и листопад ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывистый ветер, листопад и интенсивные ливни придут в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, сильные дожди прогнозируются во вторник и четверг, 22 и 24 сентября. За 48 часов в столице выпадет до 44–49 миллиметров осадков, что составляет около 75% месячной нормы. Всего за неделю на каждый квадратный метр земли выльется до 5 ведер дождевой воды.

Тишковец отметил, что влажность воздуха повысится до 90–100%, ветер будет резким и порывистым. Температурный фон понизится: ночью ожидается от плюс 6 до 11 градусов, днем – плюс 11–16 градусов.

"На следующей неделе осень перестанет притворяться летом", – написал синоптик.

Он добавил, что после бабьего лета осень "постареет" за считаные дни.

При этом погода в Москве в предстоящие выходные, 19–20 сентября, будет комфортной. Столица окажется на северной периферии антициклона. Ночью осадков не ожидается, в дневное время местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура составит 8–10 градусов, дневная – около 18–20 градусов.

