Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 09:53

Общество

Порывистый ветер и листопад ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывистый ветер, листопад и интенсивные ливни придут в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, сильные дожди прогнозируются во вторник и четверг, 22 и 24 сентября. За 48 часов в столице выпадет до 44–49 миллиметров осадков, что составляет около 75% месячной нормы. Всего за неделю на каждый квадратный метр земли выльется до 5 ведер дождевой воды.

Тишковец отметил, что влажность воздуха повысится до 90–100%, ветер будет резким и порывистым. Температурный фон понизится: ночью ожидается от плюс 6 до 11 градусов, днем – плюс 11–16 градусов.

"На следующей неделе осень перестанет притворяться летом", – написал синоптик.

Он добавил, что после бабьего лета осень "постареет" за считаные дни.

При этом погода в Москве в предстоящие выходные, 19–20 сентября, будет комфортной. Столица окажется на северной периферии антициклона. Ночью осадков не ожидается, в дневное время местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура составит 8–10 градусов, дневная – около 18–20 градусов.

Похолодание вернется в Москву с 18 сентября

Читайте также


обществопогодагород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика