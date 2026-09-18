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18 сентября, 11:46

Общество

Первых победителей акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" назовут 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Первые победители акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" станут известны уже 19 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В розыгрыше смогут принять участие москвичи, которые решили выбрать электронный формат голосования на выборах в Госдуму. Для этого нужно проголосовать онлайн через сайт elec.mos.ru или отдать свой голос с помощью электронного терминала на избирательном участке до 20:00 18 сентября.

Все участники получат минимум тысячу призовых баллов. Также будут разыгрываться 3, 5, 10 и даже 50 тысяч баллов. Розыгрыши пройдут 19, 20 и 21 сентября. Результаты станут доступны после авторизации на странице акции.

Также предусмотрены специальные подарки. Всем участникам станет доступна подписка "СберПрайм" на 60 дней и подписка на онлайн-кинотеатр "Иви" на 50 дней. Кроме того, можно будет стать обладателем подписки на стриминговый сервис "VK Музыка" на 30, 90 или 360 дней. Пройдет и розыгрыш годовой подписки на 256 гигабайтов в облачном хранилище "Облако Mail".

Победителям придет СМС или другое уведомление с персональным кодом участника. Активировать его нужно до 12 октября на сайте программы.

Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, покупки билетов в культурные учреждения, а также направить на благотворительность.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании начались в России 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В Москве действуют 1 443 избирательных участка. Отдать свои голоса москвичи могут с помощью бумажного бюллетеня, терминалов и онлайн.

Избирательные участки будут открыты в регионах России три дня с 08:00 до 20:00

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