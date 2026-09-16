Москвичи могут решить, каким способом проголосовать на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября москвичи смогут проголосовать всеми способами, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Граждане смогут сделать свой выбор онлайн на портале elec.mos.ru, через терминалы электронного голосования на избирательных участках или традиционным бумажным бюллетенем.

Принять участие в голосовании смогут горожане с постоянной регистрацией в Москве, которым на дату голосования исполнится не менее 18 лет. Жителям района Щукино также предстоит выбрать муниципальных депутатов.

Онлайн-голосование будет доступно круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Для участия необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru и актуализированные данные. После авторизации на странице голосования нужно нажать кнопку "Приступить к голосованию" и подтвердить участие проверочным кодом из СМС от ELEC_MOS или последними четырьмя цифрами номера телефона, с которого поступит звонок. Перед голосованием избиратель ознакомится с порядком проведения и узнает отведенное время.

Для голосования предусмотрены два анонимных бюллетеня: в первом нужно выбрать федеральный список партии, во втором – кандидата по одномандатному округу. В каждом необходимо отметить один вариант и нажать "Проголосовать". Жители Щукина получат третий бюллетень для выбора от одного до трех муниципальных депутатов.

Открыть страницу голосования можно с компьютера, планшета или смартфона. Для надежного доступа рекомендуется использовать "Яндекс Браузер" или установить отечественные сертификаты безопасности. Также стоит заранее авторизоваться на mos.ru, отключить VPN и расширения браузера, блокирующие всплывающие окна.

Электронные бюллетени можно получить и на избирательных участках, которые будут работать во всех районах Москвы с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября. Терминалы доступны на любом участке. Для этого нужно прийти с паспортом, который проверят при входе, и отсканировать его на терминале. Процедура аналогична онлайн-голосованию: в бюллетенях за депутатов Госдумы отметить по одному варианту, за муниципальных – от одного до трех, затем нажать "Проголосовать". На экране будут появляться подсказки, при необходимости можно обратиться к члену участковой избирательной комиссии или помощнику.

Традиционный бумажный бюллетень можно получить только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого нужно прийти в часы работы участка с паспортом и обратиться к члену комиссии.

Узнать обо всех доступных способах голосования можно с помощью специального сервиса на главной странице личного кабинета mos.ru.

Ранее Сергей Собянин обратился к жителям столицы, попросив их принять участие в выборах депутатов Госдумы. Мэр отметил, что Москва является крупнейшим городом России, поэтому голос ее жителей традиционно звучит весомо. По словам градоначальника, голосуя за кандидатов, москвичи определяют правила жизни на ближайшие годы.

