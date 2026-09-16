В Зеленограде начал работу новый завод строительной промышленности

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новое предприятие Первого ДСК в Зеленограде приступило к выпуску светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Завод вошел в промышленно-строительный комплекс группы компаний "ФСК", который весной открыл Сергей Собянин. Проект реализовали за счет двух городских механизмов поддержки – статуса масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда.

Из общего объема 159 тысяч квадратных метров придется на ПВХ-конструкции, 82 тысячи – на решения с теплым остеклением, еще 184 тысячи – на конструкции с холодным остеклением. На предприятии создано более 140 высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас предприятие увеличивает объемы производства и продолжает набирать сотрудников. Полностью выйти на проектную мощность планируется осенью этого года.

Готовые изделия можно интегрировать в фасадные модули. Это позволяет перенести часть технологических операций со строительной площадки на завод, повысить степень готовности элементов и сократить время их установки.

Заместитель генерального директора компании Валерий Ташматов сообщил, что специалисты предприятия самостоятельно выполняют весь цикл работ – от ламинирования и раскроя до фрезерования, финальной сборки и контроля качества. Алюминиевые конструкции после этого доставляют непосредственно на стройплощадки и собирают там.

ПВХ-окна используются в префаб-системах. На заводе в Ростокине их устанавливают в железобетонные конструкции и навесные стеновые панели. Такой способ производства позволяет одновременно сформировать фасад и закрыть теплый контур здания. По словам Ташматова, сроки монтажа благодаря этому сокращаются в 4–6 раз. Он подчеркнул, что это ответ на запрос строительного рынка, который подразумевает скорость исполнения, предсказуемые сроки и стабильное качество.

Ранее Собянин сообщил об открытии в районе Зюзино нового производства рентгенодиагностических аппаратов. Проект компании "С. П. Гелпик" реализовали за два года по офсетному контракту – город предоставил инвестору около 1 гектара земли по льготной ставке, а также был привлечен кредит. На заводе планируют выпускать не менее 400 аппаратов различного назначения в год.