Дело Лерчек пока не поступило в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Дело блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) пока остается в Гагаринском суде Москвы и не поступило в Мосгорсуд. Апелляция на приговор еще не передана для рассмотрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

31 июля суд назначил Чекалиной 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Блогеру также запретили на три года администрировать сайты в интернете. Защита обжаловала решение и потребовала оправдать Чекалину, тогда как прокуратура настаивает на ужесточении наказания.

Гособвинение просит увеличить условный срок до 6 лет, а запрет на администрирование сайтов продлить до 5 лет. Представители прокуратуры уже направили возражения на апелляционную жалобу защиты, однако само дело пока остается в районном суде.

Тем временем Чекалина проходит таргетную терапию в связи с онкологическим заболеванием. Рак желудка четвертой стадии у нее обнаружили после рождения четвертого ребенка в феврале.

История с уголовным преследованием Чекалиных началась в 2024 году. Следствие предъявило Валерии и ее бывшему мужу Артему обвинения в создании преступного сообщества и легализации денежных средств, полученных от фитнес-марафонов. Речь шла о переводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ.

Чекалин признал вину и получил 7 лет колонии. Производство в отношении Валерии ранее приостанавливали из-за ее заболевания, но затем расследование возобновили.

В итоге Гагаринский суд вынес ей условный приговор, назначив также штраф и ограничение на работу с сайтами и продвижение бренда в интернете. При этом копию приговора Чекалиной, как следует из представленной информации, до сих пор не выдали.