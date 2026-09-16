Белоруссия освободит 25 заключенных по просьбе США

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Минск в качестве жеста доброй воли освободит 25 заключенных. Об этом сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает агентство БелТА.

Вашингтон, в свою очередь, пообещал снять санкции с белорусских ОАО "Лакокраска" и концерна "Беллесбумпром".

Вместе с тем в ходе переговоров Лукашенко отметил, что в республике нет политических заключенных. Он указал, что такой статьи нет в законодательстве Белоруссии.

Ранее белорусский президент помиловал 18 осужденных, в том числе фигурантов дел об экстремизме. Большая часть помилованных, а именно 11 человек, – женщины. У 6 из них есть дети.

