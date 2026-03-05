Лукашенко помиловал 18 осужденных, включая фигурантов дел об экстремизме

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых являются фигурантами дел об экстремизме, сообщает БелТА.

Уточняется, что большая часть помилованных, а именно 11 человек, – женщины. У 6 из них есть дети, в том числе с инвалидностью, которым требуется медицинская реабилитация.

Помимо них, помилование получили женщина на позднем сроке беременности, 2 супружеские пары и осужденная, совершившая преступление в 16-летнем возрасте.

Все они раскаялись в содеянном и пообещали соблюдать закон в дальнейшем, говорится в сообщении.

До этого Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года. Большая часть из них также были осуждены за экстремистские преступления. Среди помилованных были 15 женщин и 7 мужчин. У 11 из них есть несовершеннолетние дети.