Володин призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Россиянам следует ограничить использование заимствованных слов, поскольку именно русский язык является объединяющим фактором для всей страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

Парламентарий обратил внимание на недавно вступивший в силу федеральный закон, направленный на защиту русского языка. В соответствии с новыми нормами общественные пространства городов и деревень должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей.

"Русский язык нас всех объединяет. Это часть нашего культурного кода. Мы должны избегать навязывания заимствований и использования чужого языка там, где в этом нет необходимости. Каждому необходимо это осознавать и понимать. И делать все для защиты русского языка, культуры и наших духовно-нравственных ценностей", – призвал чиновник.

Вместе с тем Володин напомнил, что закон предполагает выполнение всей информации на вывесках, указателях и табличках на русском языке с разрешением дублировать ее на языках народов страны. В свою очередь, в названиях строящихся жилых комплексов можно использовать только кириллицу.

"Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания", – заключил спикер ГД.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упрощения экзамена на знание русского языка для соотечественников, для которых он является родным.

Речь идет о россиянах, выходцах из СССР и их потомках, проживающих за рубежом и решивших переехать в Россию. Поручение касается проверок при приеме таких детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.