Путин поручил упростить проверку знания русского языка для соотечественников в школах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассмотреть возможность упрощения экзамена на знание русского языка для соотечественников, для которых русский является родным.

Речь идет о гражданах России, выходцах из СССР и их потомках, проживающих за рубежом и решивших переехать в РФ. Поручение касается проверок при приеме таких детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Правительство должно будет внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты РФ в случае принятия такого решения.

Ранее в Общественной палате (ОП) РФ предложили сделать разными требования для тестирования на знание русского языка детей-мигрантов и детей-беженцев. Там обратили внимание, что дети мигрантов приезжают в РФ с родителями запланированно и готовятся к этой поездке, в отличие от второй группы детей.