Комик Сабуров не обращался за консульской помощью после выдворения из РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Посольство Казахстана в России не получило запросов от стендап-комика Нурлана Сабурова о предоставлении консульской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского МИД.

Обращение не поступало и от представителей юмориста. Тем не менее в ведомстве заверили о готовности оказать консульско-правовую поддержку в пределах своих полномочий.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в конце января. Решение было принято в рамках обеспечения национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Журналисты предположили, что основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства. По данным СМИ, комик пытался легализовать доходы, полученные в РФ, через посредников, не соблюдая установленные правила.

После инцидента юморист вернулся на родину – в Казахстан. Однако комитет национальной безопасности республики начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Мероприятия были инициированы после заявления активиста Марата Турымбетова, который утверждал, что летом 2025 года Сабуров передал 10 мотоциклов российской армии в зоне спецоперации.

В Госдуме комику предложили в случае уголовного преследования в Казахстане обратиться к Владимиру Путину и попросить предоставить политическое убежище.