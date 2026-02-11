Депутат Свинцов: Сабуров может обратиться к Путину за получением политического убежища

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Комик Нурлан Сабуров в случае уголовного преследования в Казахстане из-за поддержки российской армии может обратиться к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, артист оказался в сложной ситуации из-за работы на аудиторию разных стран, где одни и те же действия могут оцениваться противоположным образом. Свинцов отметил, что Сабуров не является гражданином России, поэтому его правовое положение осложняется.

Депутат подчеркнул, что возможность получения убежища теоретически существует, однако многое зависит от юридических обстоятельств, в том числе от того, где именно находится артист. Если он останется за пределами России, механизмов для его защиты будет значительно меньше, добавил парламентарий.

"Я думаю, что если до этого дойдет (уголовного дела в Казахстане. – Прим. ред.) и он официально обратится к президенту России Владимиру Владимировичу Путину (с прошением о политическом убежище. – Прим. ред.), то я не исключаю такую возможность. Он, как мне кажется, не является каким-то уж очень негативным, опасным элементом. В России его любят", – прокомментировал парламентарий.

При этом Свинцов добавил, что в первую очередь Сабурову необходимо выстраивать защиту в рамках законодательства страны гражданства и работать с профессиональными адвокатами. Ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он выразил сожаление из-за возникших проблем и надежду, что они будут решены с соблюдением всех правовых норм.

"Депутаты не наделены этими полномочиями, вместе с тем искренне желаю скорейшего решения этой ситуации, с соблюдением всех нюансов российского законодательства", – сказал он.

Российские власти 30 января приняли решение о запрете въезда комику Сабурову на территорию страны сроком на 50 лет. Основанием послужили соображения национальной безопасности, необходимость соблюдения законодательства и защита духовно-нравственных ценностей.

В феврале Сабурова задержали в аэропорту Внуково сразу по прилете из ОАЭ. По информации СМИ, запрет вызван его критическими высказываниями относительно СВО, а также предполагаемыми нарушениями в сфере миграции и налогообложения.

В частности, утверждалось, что комик пытался обналичить заработанные в России средства через третьих лиц, обходя установленные миграционные и налоговые правила.

Журналисты также отмечали, что Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, опасаясь возможных санкций, хотя его профессиональная деятельность преимущественно проходила в России. Позднее стало известно о его возвращении в Казахстан.