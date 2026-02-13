Форма поиска по сайту

13 февраля, 16:17

Мэр Москвы

Собянин отметил популярность спортплощадки нового формата в Солнцеве

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Солнцеве новая спортивная площадка всего за два месяца работы завоевала популярность у местных жителей. Об этом сообщил в канале на платформе MAX Сергей Собянин.

"В зимний сезон здесь можно заниматься хоккеем, керлингом, мини-хоккеем, фигурным катанием и просто кататься на коньках. А летом – баскетболом, мини-футболом или хоккеем на роликах", – написал мэр Москвы.

Площадку построили на месте устаревшей зоны на улице 50 лет Октября. Хоккейную коробку площадью 1,8 тысячи квадратных метров оснастили прозрачными бортами с защитным покрытием и вечерней подсветкой. Рядом установлены зрительские трибуны с навесом и умные опоры со светильниками, прожекторами и проекторами для световых шоу.

В просторном многофункциональном павильоне обустроены теплые раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост, гараж с техникой для заливки льда и подсобные помещения. Также на базе площадки проходят тренировки проекта "Мой спортивный район".

В 2026 году в столице, по словам Собянина, планируется открыть еще больше подобных круглогодичных спортплощадок, чтобы жители могли активно проводить свободное время и заботиться о здоровье.

Ранее Собянин рассказывал, что в Москве построят более 100 детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и других соцобъектов в 2026 году. В 2025-м за счет внебюджетных средств было построено 66% школ и детсадов. Ожидается, что в 2026-м их доля вырастет до 77%.

мэр Москвыспортгород

