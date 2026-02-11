Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построят более 100 детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и других соцобъектов в 2026 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

В частности, планируется возвести новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, провести реконструкцию Центрального Московского ипподрома на Беговой улице и стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова.

По словам мэра, в 2025 году за счет внебюджетных средств было построено 66% школ и детсадов. Ожидается, что в 2026-м их доля вырастет до 77%.

Всего в период с 2011 по 2025 год в столице возвели более 1,2 тысячи соцобъектов, 83 из них построили в прошлом году. В их числе:



63 здания школ, детсадов и образовательных комплексов;

флагманский центр ГКБ имени Буянова в Царицыне;

детский многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира в Сокольниках;

круглогодичный лыжный трамплин на Воробьевых горах.

Кроме того, началась реализация проектов строительства современных городских стационаров – новых комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Демихова и ГКБ № 67 имени Ворохобова, подчеркнул градоначальник.

Тем временем в районе Очаково-Матвеевское продолжается строительство школы на тысячу учеников. Образовательное учреждение войдет в состав школы № 1741. Оно будет рассчитано на обучение детей с 1-го по 11-й класс. Для начальной школы в здании сделают отдельный блок.