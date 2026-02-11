Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 09:28

Мэр Москвы

Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построят более 100 детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и других соцобъектов в 2026 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

В частности, планируется возвести новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, провести реконструкцию Центрального Московского ипподрома на Беговой улице и стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова.

По словам мэра, в 2025 году за счет внебюджетных средств было построено 66% школ и детсадов. Ожидается, что в 2026-м их доля вырастет до 77%.

Всего в период с 2011 по 2025 год в столице возвели более 1,2 тысячи соцобъектов, 83 из них построили в прошлом году. В их числе:

  • 63 здания школ, детсадов и образовательных комплексов;
  • флагманский центр ГКБ имени Буянова в Царицыне;
  • детский многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира в Сокольниках;
  • круглогодичный лыжный трамплин на Воробьевых горах.

Кроме того, началась реализация проектов строительства современных городских стационаров – новых комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Демихова и ГКБ № 67 имени Ворохобова, подчеркнул градоначальник.

Тем временем в районе Очаково-Матвеевское продолжается строительство школы на тысячу учеников. Образовательное учреждение войдет в состав школы № 1741. Оно будет рассчитано на обучение детей с 1-го по 11-й класс. Для начальной школы в здании сделают отдельный блок.

Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика