13 февраля, 15:00

Спорт

МОК не увидел нарушений в использовании атлетом из Италии флага РФ на шлеме

Фото: Getty Images/picture alliance/Oliver Weiken

Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел нарушений в использовании итальянским сноубордистом Роландом Фишналлером флага России на своем шлеме. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"Там был маленький российский флаг у одного спортсмена сзади. Были флаги всех стран, где он состязался", – цитирует его ТАСС.

По словам Адамса, спортсмен даже не придал этому значения, но МОК рассматривал данный вопрос. По его словам, комитет не оставляет подобные случаи без внимания и очень внимательно к ним относится.

"Здесь нарушения нет. Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет", – добавила глава МОК Кирсти Ковентри.

Ранее олимпийский комитет запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар использовать шлем с политическим лозунгом для выступления на Олимпийских играх 2026 года. При этом МОК отстранил от игр украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за его отказа соблюдать запрет на ношение шлема с изображением погибших украинских атлетов.

спорт

