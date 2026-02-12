Глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Об этом сообщил директор по коммуникациям организации Марк Адамс, передает ТАСС.

О том, что МОК запретил Гераскевичу использовать на Олимпиаде шлем с изображением погибших украинских спортсменов, стало известно 10 февраля. По словам скелетониста, многие из тех, кто представлен на шлеме, были его друзьями.

Комитет, запрещая украинцу надевать данный шлем на соревнования, сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии. Согласно данному требованию, "на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда".

Несмотря на запрет, Гераскевич надел его на заключительные тесты перед началом соревнований. С атлетом пытались разговаривать по поводу соблюдения правил комитета по самовыражению атлетов, в том числе Ковентри, однако украинец отказывался идти на компромисс.

Последняя беседа между спортсменом и главой МОК состоялась утром 12 февраля. В этот день должны были начаться соревнования по скелетону. Однако во время разговора Гераскевич потребовал от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

В результате Ковентри заплакала, так как не смогла уговорить спортсмена, чтобы тот не использовал Олимпиаду для политических целей.

"Она (Ковентри. – Прим. ред.) была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла", – заявил Адамс.

Он также отметил, что глава МОК потратила много времени, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда занимала должность председателя комиссии спортсменов.

В результате МОК отстранил от Игр-2026 Гераскевича и отобрал у украинца аккредитацию. Теперь он должен будет покинуть Олимпийскую деревню.

