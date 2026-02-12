Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:42

Спорт

Глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Об этом сообщил директор по коммуникациям организации Марк Адамс, передает ТАСС.

О том, что МОК запретил Гераскевичу использовать на Олимпиаде шлем с изображением погибших украинских спортсменов, стало известно 10 февраля. По словам скелетониста, многие из тех, кто представлен на шлеме, были его друзьями.

Комитет, запрещая украинцу надевать данный шлем на соревнования, сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии. Согласно данному требованию, "на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда".

Несмотря на запрет, Гераскевич надел его на заключительные тесты перед началом соревнований. С атлетом пытались разговаривать по поводу соблюдения правил комитета по самовыражению атлетов, в том числе Ковентри, однако украинец отказывался идти на компромисс.

Последняя беседа между спортсменом и главой МОК состоялась утром 12 февраля. В этот день должны были начаться соревнования по скелетону. Однако во время разговора Гераскевич потребовал от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

В результате Ковентри заплакала, так как не смогла уговорить спортсмена, чтобы тот не использовал Олимпиаду для политических целей.

"Она (Ковентри. – Прим. ред.) была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла", – заявил Адамс.

Он также отметил, что глава МОК потратила много времени, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда занимала должность председателя комиссии спортсменов.

В результате МОК отстранил от Игр-2026 Гераскевича и отобрал у украинца аккредитацию. Теперь он должен будет покинуть Олимпийскую деревню.

Читайте также


спорт

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика