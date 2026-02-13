Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 17:27

Шоу-бизнес

Суд отказал предпринимателю в иске к Филиппу Киркорову по земельному спору

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Красногорский городской суд отказал предпринимателю Глебу Рыськову в иске к певцу Филиппу Киркорову по земельному спору. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.

Предприниматель просил снять с кадастрового учета часть земли артиста и снести объекты на береговой полосе в Подмосковье. В свою очередь, представитель певца просил суд отказать в иске в полном объеме.

Сам Киркоров на заседания не приходил.

Изначально сообщалось, что Рыськов подал иск с требованием аннулировать сделку по приобретению земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Речь идет об участке, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров.

По мнению предпринимателя, эти береговые полосы являются национальным достоянием. Из-за этого они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика