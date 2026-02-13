13 февраля, 17:27Шоу-бизнес
Суд отказал предпринимателю в иске к Филиппу Киркорову по земельному спору
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Красногорский городской суд отказал предпринимателю Глебу Рыськову в иске к певцу Филиппу Киркорову по земельному спору. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.
Предприниматель просил снять с кадастрового учета часть земли артиста и снести объекты на береговой полосе в Подмосковье. В свою очередь, представитель певца просил суд отказать в иске в полном объеме.
Сам Киркоров на заседания не приходил.
Изначально сообщалось, что Рыськов подал иск с требованием аннулировать сделку по приобретению земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Речь идет об участке, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров.
По мнению предпринимателя, эти береговые полосы являются национальным достоянием. Из-за этого они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.