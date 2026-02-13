Суд отказал предпринимателю в иске к Филиппу Киркорову по земельному спору

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Красногорский городской суд отказал предпринимателю Глебу Рыськову в иске к певцу Филиппу Киркорову по земельному спору. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.

Предприниматель просил снять с кадастрового учета часть земли артиста и снести объекты на береговой полосе в Подмосковье. В свою очередь, представитель певца просил суд отказать в иске в полном объеме.

Сам Киркоров на заседания не приходил.

Изначально сообщалось, что Рыськов подал иск с требованием аннулировать сделку по приобретению земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Речь идет об участке, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров.

По мнению предпринимателя, эти береговые полосы являются национальным достоянием. Из-за этого они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.