Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще один БПЛА, который днем в воскресенье, 15 февраля, летел на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Об атаке беспилотников на столицу стало известно днем 15 февраля. Изначально сообщалось, что российские средства ПВО сбили 2 беспилотника, которые летели в сторону Москвы.

На этом фоне столичный аэропорт Внуково стал временно принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства. Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

