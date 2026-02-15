Форма поиска по сайту

15 февраля, 16:41

Происшествия

Двое детей погибли при сходе наледи в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Двое детей 8 и 9 лет погибли при сходе снега с горки в селе Сылва Шалинского района Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительной версии, утром 15 февраля младшеклассники пошли кататься с горки на тюбинге. Спустя некоторое время бабушка одного из них отправилась искать внука. Позже сосед нашел тюбинг у горки, а после осмотра места обнаружил детей, погребенных под снегом.

По факту случившегося прокуратура инициировала проверку, в ходе которой правоохранители оценят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При выяснении нарушений будут приняты соответствующие меры.

В свою очередь, следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), добавили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования криминалисты уже осмотрели место происшествия и направили тела погибших на экспертизу для установления точной причины смерти. В настоящее время правоохранители приступили к опросу свидетелей.

Как уточнили в СК, расследование установит причины и условия трагедии, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Помимо этого, планируется выяснить, велся ли мониторинг опасной зоны и почему дети оказались там без присмотра взрослых. Также устанавливается, какие меры были приняты местными властями для предотвращения трагедии.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дети катались на бублике-ватрушке без присмотра взрослых с большой горы. По его предположению, снежная лавина сошла неожиданно именно во время спуска.

"Когда мальчиков извлекли из-под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало. Отцом одного из погибших является машинист РЖД, второго ребенка мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке. Искренние соболезнования родным погибших детей", – добавил полковник.

Схожий инцидент ранее произошел в Кирове. Снежная масса упала с крыши дома по Милицейской улице на 11-летнюю девочку. Ее оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи. Врачи оценивали ее состояние как удовлетворительное.

До этого 15-летний подросток пострадал после падения наледи в Елизове Камчатского края. Уточнялось, что наледь упала с крыши одного из торговых центров. Школьника доставили в краевую детскую больницу. Его жизни ничего не угрожало.

происшествиярегионы

