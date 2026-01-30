Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 15:30

Происшествия

Нарушившая меры безопасности женщина погибла после падения сосульки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина, нарушившая меры безопасности, погибла после падения сосульки в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщили в префектуре Южного административного округа (ЮАО).

ЧП произошло на улице Хавской, где велись работы по уборке снега и наледи на крыше.

"Женщина проигнорировала меры безопасности и прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения. От полученных в результате падения наледи травм женщина скончалась", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице добавили, что сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее москвичам напомнили о том, что необходимо внимательно относиться к предупреждениям в местах работ по уборке. В настоящее время городские службы продолжают устранять последствия снегопадов, которые шли в городе с 27 по 29 января. Специалисты очищают крыши зданий и дороги. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Аномальное похолодание ожидается в Москве в начале февраля

Читайте также


происшествиягород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика