Нарушившая меры безопасности женщина погибла после падения сосульки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина, нарушившая меры безопасности, погибла после падения сосульки в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщили в префектуре Южного административного округа (ЮАО).

ЧП произошло на улице Хавской, где велись работы по уборке снега и наледи на крыше.

"Женщина проигнорировала меры безопасности и прошла в зону производства работ, не обратив внимания на предупреждения. От полученных в результате падения наледи травм женщина скончалась", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице добавили, что сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее москвичам напомнили о том, что необходимо внимательно относиться к предупреждениям в местах работ по уборке. В настоящее время городские службы продолжают устранять последствия снегопадов, которые шли в городе с 27 по 29 января. Специалисты очищают крыши зданий и дороги. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

