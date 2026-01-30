Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы в непрерывном режиме продолжают устранять последствия непогоды в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, 30 января ожидается уменьшение интенсивности осадков, что позволит коммунальщикам ускорить работы по очистке крыш многоквартирных домов, фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков от снега и наледи. Для выполнения этих задач будет задействовано необходимое количество кровельщиков и автоподъемников.

При этом места проведения работ будут ограждены лентами и специальными барьерами, чтобы предотвратить доступ пешеходов, предупредили в ведомстве. В связи с этим горожан призвали быть внимательными, а автомобилистов – не оставлять машины в зоне проведения работ.

Также в комплексе указали, что в ночное и утреннее время специалисты уже провели очередной цикл сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными средствами. Данные мероприятия повторяются по мере выпадения осадков.

Вместе с тем уборка снега ведется также на всех улицах и дорогах. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Помимо этого, были организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс, накопившихся за время сильных снегопадов.

Высота снежного покрова в Москве уже достигла 58 сантиметров. Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что это близко к рекордному показателю за всю историю метеонаблюдений.

По ее словам, самые высокие сугробы в столице были зафиксированы в 1994 году. Тогда их высота достигла 61 сантиметра.