Движение в 1-м Грайворонском проезде восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение восстановлено в 1-м Грайворонском проезде, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В свою очередь, в МЧС Москвы добавили, что пожар по данному адресу был ликвидирован.

Движение перекрывали в связи с пожаром в бизнес-центре Turas в районе Текстильщики 18 марта. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных.

Около 200 человек смогли покинуть здание самостоятельно. Еще двое, как утверждали журналисты, обратились за медицинской помощью.

В оперативных службах сообщали, что площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Для тушения привлекалось два пожарных поезда.

