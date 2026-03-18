Третий ранг сложности присвоен пожару в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы

Третий ранг сложности из пяти возможных присвоен пожару в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Отмечается, что огонь интенсивно распространяется, а выделение дыма происходит со всех этажей здания.

На месте для тушения созданы 9 боевых участков. Кроме того, с огнем борются с крыши склада, находящегося рядом. Из Люблина, в свою очередь, выехал пожарный поезд.

В ходе работы пожарные обнаружили 3 отдельных очага, при этом огонь распространяется на верхние этажи. Всего из здания эвакуировались около 200 человек.

Контроль над установлением обстоятельств и причин пожара взяла Кузьминская межрайонная прокуратура, добавили в пресс-службе ведомства. Планируется провести пожарно-техническую экспертизу.

О возгорании в бизнес-центре стало известно 18 марта. Огонь охватил складское помещение в административном здании в 1-м Грайвороновском проезде. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения.

