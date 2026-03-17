Пожар в жилом доме в центре Москвы полностью потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Новорязанской улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожар произошел вечером 17 марта. Из здания эвакуировали порядка 20 жильцов.

Скрытое горение фиксировалось в межэтажных перекрытиях и вентиляционном коробе. Вскоре огонь был локализован.

Из-за случившегося на Новорязанской улице перекрыли движение транспорта. Водителей попросили выбирать пути объезда.

В результате возгорания никто не пострадал.