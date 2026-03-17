Порядка 20 человек эвакуировали из дома в центре Москвы из-за пожара

Порядка 20 жильцов были эвакуированы из-за пожара в доме на Новорязанской улице в центре Москве, сообщили в МЧС по столице в MAX.

Информация о пострадавших не приводится. Уточняется, что происходит скрытое горение межэтажных перекрытий и в вентиляционном коробе здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В связи с пожаром в настоящее время перекрыто движение для транспорта на Новорязанской улице. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Отмечалось, что огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. Четверо жильцов дома были спасены во время тушения. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого на северо-востоке Москвы загорелась гостиница "Восход". Сотрудники пожарно-спасательных подразделений зафиксировали возгорание площадью около 30 квадратных метров на втором этаже. Огнеборцам удалось оперативно его локализовать, а затем ликвидировать.