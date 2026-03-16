16 марта, 23:58

Происшествия

Пожарные потушили возгорание в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Огнеборцы потушили пожар, возникший в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

Уточняется, что пожар произошел в доме 31. Огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. В ходе тушения были спасены четверо жильцов дома. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее гостиница загорелась на северо-востоке Москвы. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, после чего огнеборцы оперативно потушили возгорание.

Еще один инцидент произошел на Павелецкой площади, где загорелась мачта ретранслятора. Пожар повлиял на транспортный поток, движение на улице Зацепский Вал было затруднено. Позже возгорание полностью потушили.

