Движение транспорта затруднено на Зацепском Валу из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на улице Зацепский Вал затруднено из-за пожара, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным МЧС РФ, в настоящее время на Павелецкой площади горит мачта ретранслятора. Причины возгорания не уточнялись.

В департаменте добавили, что на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются. Ведомство призвало выбирать пути объезда.

До этого пожар произошел в частном деревянном доме на Новобутовской улице. Пламя перекинулось и на строительные бытовки, распространившись на 60 квадратных метров.В связи с инцидентом движение по 1-й Северодонецкой улице было ограничено.