05 марта, 21:09

Происшествия

Мама пострадавшей девочки на квесте в Краснодаре рассказала о ее состоянии

Фото: телеграм-канал "Краснодар и край"

Девочка, лишившаяся фаланги пальца во время квеста в Краснодаре, проходит сложный восстановительный период. Об этом рассказала мама 16-летней школьницы в беседе с телеканалом "360".

По словам женщины, все случилось 1 марта, когда ее дочь пошла на день рождения своей подруги, который планировалось отметить в квест-центре. Однако в ходе мероприятия аниматор захлопнул дверь, в результате чего девочке оторвало фалангу безымянного пальца на правой руке.

"То, что должно было быть веселым приключением, обернулось кошмаром", – высказалась мать.

После случившегося тем не менее сотрудники центра не остановили игру, не вызвали скорую помощь и не оповестили родственников. Ребенку просто прикрыли рану ватным тампоном, а фрагмент кисти оставили в дверном проеме, который пролежал там около 3 часов.

В результате школьница приняла решение самостоятельно вернуться домой, где ее встретила мама и отвезла в больницу. В это же время ее старшая дочь начала обзванивать организаторов.

"Из-за этого преступного промедления операция началась с критическим опозданием. Ребенок пережил ад. Сейчас у дочери сложный восстановительный период, и прогнозы врачей далеко не радужные", – поделилась женщина.

Вместе с тем она выразила негодование действиями сотрудников квест-центра, назвав недопустимой ситуацию продолжения мероприятия, несмотря на то что несовершеннолетний посетитель истекает кровью.

Произошедшее также прокомментировал владелец организации, заявивший, что ситуация сильно преувеличена, а обстоятельства не соответствуют действительности. Мужчина подчеркнул, что в настоящее время центр активно сотрудничает со следствием, предоставляя необходимую информацию, включая записи с камер наблюдения и аудио.

По факту ЧП прокуратура Центрального административного округа Краснодара инициировала проверку. В ходе следственных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства в деятельности ИП по проведению квестов и других мероприятий. К расследованию также подключился региональный отдел МВД.

В России появится ГОСТ на квесты

