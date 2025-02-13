В Стерлитамаке вынесен приговор организатору квеста за выпавших из окна игроков

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Суд Стерлитамака вынес приговор организатору хоррор-квеста, во время которого трое игроков, испугавшихся электрошокера, выпрыгнули из окна третьего этажа на асфальт. Об этом сообщает пресс-служба башкирской прокуратуры.

Инцидент произошел в конце августа в городе Стерлитамаке Башкирии. Участники игры получили травмы разной степени тяжести. Один из них был госпитализирован с сотрясением мозга. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Ведомство выяснило, что участникам квеста не провели инструктаж по технике безопасности перед игрой и не выдали фонарики. Кроме того, никто не следил за участниками в ходе прохождения ими квеста.

В суде организатор игры признал свою вину. В связи с этим суд назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей, а также потребовал выплатить компенсацию морального вреда одному из пострадавших в размере 100 тысяч рублей.

В связи с ростом несчастных случаев, которые фиксируются после посещения квестов, в Госдуме призвали сертифицировать места их проведения. Кроме того, в ГД предлагали разработать ГОСТ для квестов с возрастным ограничением 18+.

