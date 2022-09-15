Суд назначил домашний арест организатору квеста, где пострадали 6 человек

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ’’

Суд назначил домашний арест организатору квеста, где пострадали четверо подростков и двое актеров. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Под домашним арестом 36-летний мужчина пробудет до 12 ноября 2022 года.

По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель организовал в нежилом помещении на улице Новохохловской проведение экстремальных квестов. При этом помещение он занимал на основании договора субаренды.

"Обвиняемый в нарушении требований законодательства не обеспечил безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, 25-летний аниматор знал, что на стенах и потолке помещения находятся легковоспламеняющиеся горючие материалы. Вместе с тем он, отметили в прокуратуре, умышленно зажег газовый баллон, поджег полиэтиленовую пленку на стенах и потолке, которая начала плавиться и капать на кожу участников.

Происшествие на квесте произошло 11 сентября. Момент инцидента попал на видео. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Организатора квеста задержали 13 сентября. Позже фигурантом уголовного дела стал и актер квеста. В ходе допроса он признал вину. Его отпустили под подписку о невыезде.

