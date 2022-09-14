Актер квеста, где пострадали 6 человек, стал фигурантом дела о пожаре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Актер квеста, где в результате пожара пострадали шесть человек, стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

25-летний актер признал вину в ходе допроса. Его отпустили под подписку о невыезде.

С молодым человеком проводят следственные действия.

Происшествие случилось вечером 11 сентября. Актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу, но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать на находящихся в клетке детей. Момент происшествия попал на видео.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители уже задержали 36-летнего организатора квеста.

