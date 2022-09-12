В Госдуме попросили кабмин регламентировать организацию квестов

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой регламентировать организацию работы квестов. Об этот говорится в сообщении фракции "Единая Россия" в телеграм-канале.

"Для того, чтобы снизить риски причинения вреда здоровью несовершеннолетних я обратилась в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о разработке и утверждении общих требований и стандартов безопасности проведения квестов, а также технических документов на оказание данных услуг", – говорится в сообщении.

Стенякина подчеркнула, что в России зафиксированы десятки случаев, когда несовершеннолетние и взрослые получали травмы на квестах.

Ранее сообщалось, что на Новохохловской улице в Москве во время квеста началось возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. Ожоговые травмы получили двое ведущих, а также четверо несовершеннолетних гостей.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.