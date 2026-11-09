Уборщика больницы в Турции заподозрили в участии в операциях без квалификации

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Сотрудника уборочной службы частной клиники в Гиресуне на черноморском побережье Турции подозревают в участии в хирургических операциях при отсутствии необходимой квалификации. Об этом сообщает телеканал TV100 со ссылкой на заявления местного политика и адвоката.

Руководитель отделения партии Zafer ("Победы") в Гиресуне Месут Айдын рассказал, что сведения о происходящем поступали ему на протяжении 3–4 месяцев. По его словам, информацию собирали у сотрудников больницы, пациентов и их родственников.

Собранные материалы Айдын передал министру здравоохранения Кемалю Мемишоглу. По утверждению политика, министр поручил провинциальному управлению здравоохранения разобраться в ситуации.

Адвокат Эртугрул Генч заявил, что фотографии и видеозаписи с участием предполагаемого уборщика в операционной публиковались в соцсетях больницы, врача и самого сотрудника. Он призвал проверить, в каких операциях участвовал этот человек и какие именно действия выполнял.

Ранее в частной клинике Стамбула скончалась 46-летняя женщина, которой проводили липосакцию и операцию по увеличению ягодиц. СМИ писали, что медики приступили к сердечно-легочной реанимации. Она длилась около 1 часа 15 минут, но "спасти пациентку не удалось".