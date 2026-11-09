Песков отреагировал на заявление Трампа о форме Украины словами "это уже другая страна"

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Политическая география Украины в результате СВО уже изменилась, и с этим фактом нужно считаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что украинское государство может претерпеть некоторые изменения по итогам урегулирования конфликта с РФ.

Ранее Трамп допустил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса в скором времени увенчаются успехом, и после завершения конфликта Украина будет "немного другой формы".

Обращаясь к Пескову, журналисты поинтересовались, подразумевает ли данное заявление главы Белого дома территориальные изменения или какие-то другие аспекты, к примеру трансформацию политической системы Украины.

"Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу. Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать", – ответил Песков.

10–11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры России, США и Украины. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.