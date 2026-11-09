Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 12:53

Политика

Песков отреагировал на заявление Трампа о форме Украины словами "это уже другая страна"

Фото: kremlin.ru

Политическая география Украины в результате СВО уже изменилась, и с этим фактом нужно считаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что украинское государство может претерпеть некоторые изменения по итогам урегулирования конфликта с РФ.

Ранее Трамп допустил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса в скором времени увенчаются успехом, и после завершения конфликта Украина будет "немного другой формы".

Обращаясь к Пескову, журналисты поинтересовались, подразумевает ли данное заявление главы Белого дома территориальные изменения или какие-то другие аспекты, к примеру трансформацию политической системы Украины.

"Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу. Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать", – ответил Песков.

10–11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры России, США и Украины. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика