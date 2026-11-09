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09 ноября, 13:44

Экономика

Набиуллина сообщила о возврате значительной части замороженных активов россиян

Фото: Агентство "Москва"

Значительную часть замороженных активов российских инвесторов удалось вернуть различными способами, в том числе с помощью замещающих облигаций. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы, посвященном подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

По ее словам, вопрос по-прежнему остается в поле внимания регулятора, который намерен продолжать работу в этом направлении.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро оказались заморожены на территории ЕС, преимущественно на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

В ответ Москва ввела ограничения на распоряжение активами инвесторов из недружественных стран. Их средства и полученные с них доходы поступают на специальные счета типа "С", вывести деньги с которых можно только по решению правительственной комиссии.

Ранее суд в Люксембурге отменил решение Минфина, которое ограничивало возврат ценных бумаг россиянам, не включенным в санкционные списки ЕС. Инстанция признала, что действующие нормы позволяют разблокировать активы таких граждан и компаний, а постановление может стать прецедентом для других инвесторов, чьи средства оказались заморожены из-за ограничений против Национального расчетного депозитария.

На фоне ситуации с российскими активами Москва подготовила дополнительные меры защиты на случай их возможного изъятия Евросоюзом. В МИД заявили, что Россия готова ответить на такие действия в соответствии с принципом взаимности, однако раскрывать содержание ответных мер пока не намерена.

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