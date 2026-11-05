Суд Люксембурга отменил запрет на возврат активов россиян

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Суд Люксембурга отменил решение местного Минфина, ограничивавшее возврат ценных бумаг россиян, не включенных в санкционные списки Евросоюза. Об этом говорится в постановлении инстанции.

Спор возник после того, как в 2023 году ведомство разрешило разблокировать только денежные средства, но не ценные бумаги, замороженные в рамках ограничений против Национального расчетного депозитария. С этим подходом не согласилась компания, чьи клиенты столкнулись с блокировкой инвестиций в Люксембурге.

Рассмотрев иск, суд постановил отменить решение Минфина от 26 сентября 2023 года. В обосновании указано, что действующие нормы допускают разблокировку активов российских компаний и граждан, которые не находятся под санкциями ЕС. При этом суд отдельно отметил, что истец и его клиенты на момент принятия оспариваемого решения не входили в санкционные списки.

Название компании, подавшей иск, в постановлении не раскрывается. Решение суда может стать прецедентом для других клиентов, чьи активы оказались заморожены из-за санкций против НРД.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что идея изъятия замороженных российских активов по-прежнему обсуждается в объединении. При этом она подчеркнула, что для реализации такого плана необходимо согласовать условия и разделить финансовые риски с Бельгией.

Каллас также призвала Россию вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с ЕС, поскольку именно объединение ввело большинство санкций и заморозило основную часть российских активов.

