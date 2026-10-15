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FT: Уиткофф и Кушнер предложили странам ЕС разморозить часть российских активов

США предложили Европе разморозить часть российских активов – СМИ

Фото: depositphotos/yulan

Представители США предложили европейским партнерам рассмотреть варианты разблокировки части российских активов в рамках усилий по возобновлению переговоров об урегулировании украинского конфликта. С такой инициативой, по данным Financial Times, выступили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Предложение обсуждалось на встрече в Майами на прошлой неделе. В переговорах участвовали представители Великобритании, Франции, Германии, Североатлантического альянса и Европейского союза.

Американская сторона представила несколько возможных механизмов разморозки активов. Среди них – создание нового специального финансового инструмента, который находился бы под контролем Вашингтона.

По сведениям FT, европейские представители отвергли план Уиткоффа и Кушнера. При этом обсуждение механизмов разблокировки российских средств и возможных направлений их использования продолжается.

Ранее сообщалось, что США предложили России три экономических стимула ради перемирия на Украине. Среди них – разблокировка российских активов, замороженных на Западе.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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