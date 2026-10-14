Совет ЕС частично снял санкции с бизнесменов Гуцериева и Шевцова

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Совет Евросоюза исключил российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова "из европейского черного списка против Белоруссии". Соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале" ЕС.

При этом ограничения в отношении Гуцериева сохраняются в рамках европейского санкционного режима против России.

Оба списка рестрикций предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страны объединения.

В мае суд ЕС удовлетворил иск Гуцериева об отмене санкций. Инстанция пришла к выводу, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств сохранения связей бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и получения выгоды от него на момент продления ограничений.

Гуцериев находится под санкциями ЕС с 2021 года. Брюссель объяснял их введение тем, что предприниматель якобы поддерживал белорусские власти и получал выгоду от сотрудничества с ними через инвестиции и проекты в республике. В октябре 2025 года суд отменял санкционные акты 2024 года, отметив ошибки Совета ЕС при оценке ситуации.