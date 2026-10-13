Politico: ЕС готовит новый пакет санкций против России

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Еврокомиссия разрабатывает 23-й пакет ограничительных мер против России, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Украинские власти рассчитывают, что проект представят правительствам стран Евросоюза до конца 2026 года.

Вопрос о новых санкциях европейские лидеры планируют рассмотреть на саммите ЕС 15 октября. Согласно проекту совместного заявления, среди возможных мер – дальнейшее сокращение доходов России от экспорта нефти. На ужесточении ограничений настаивают Германия и Польша, аналогичную позицию занимают Великобритания и Норвегия.

Позиция европейских стран отличается от подхода президента США Дональда Трампа. Он договорился с Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Вашингтон рассчитывает, что увеличение поставок поможет снизить цены на топливо в США.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что намерен отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с партнерами усиление санкционного давления. Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за ужесточение ограничений против Москвы.

Отмечается, что европейские дипломаты связывают решение американской стороны с предстоящими в ноябре выборами в конгресс США. На фоне конфликта с Ираном топливо в стране резко подорожало, и эта ситуация может повлиять на результаты голосования.

При этом европейские и украинские представители сомневаются, что дополнительные поставки российского дизеля заметно снизят цены. По их оценке, обещанного объема хватит примерно на десять дней потребления топлива в США. Один из дипломатов предположил, что Вашингтон может пересмотреть свою позицию, если Россия не выполнит обязательства по поставкам.

Трамп и Путин договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок в ходе телефонного разговора. В ближайшее время Россия поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – один миллион тонн.

Впоследствии Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, поставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива на мировых рынках до 7 апреля 2027 года, в том числе его ввоз в Соединенные Штаты. Российское правительство также объявило о частичном снятии запрета на экспорт дизеля. Российские компании уже получили разрешение на работу с зарубежными контрагентами.

В свою очередь, ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России – в список включили около 1,6 тысячи компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором.